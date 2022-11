Maltempo, Livigno si sveglia imbiancata dalla neve | FOTO

MeteoWeb

I primi fiocchi di neve hanno ricoperto stamattina Livigno che si è svegliata imbiancata. Antipasto di inverno oggi in Valtellina e Valchiavenna, con pioggia battente sul fondovalle dalla notte, forte crollo delle temperature ovunque e fitte nevicate sulle montagne, a partire dai 1500 metri d’altitudine.

Oltre che a Livigno, sta nevicando anche a Madesimo, così come in alta Valmalenco e Valfurva. Diversi i passi alpini chiusi per neve, segnalati dal comando provinciale della Polstrada di Sondrio.

