Maltempo, Malta flagellata dal ciclone: paura su traghetto, è allarme per pomeriggio | FOTO LIVE

MeteoWeb

Dopo le forti piogge di ieri, stamani a Malta s’è alzato un forte vento di grecale che al momento soffia intorno agli 80km/h, più o meno gli stessi valori raggiunti nella Sicilia orientale tra Catania e Siracusa, ma che si intensificherà ulteriormente nel pomeriggio. Intanto la situazione sull’isola è critica. Gravi danni provocati dal forte vento, ma soprattutto per le mareggiate.

Il mare è in tempesta e Gozo è isolata dopo che uno dei traghetti in servizio tra Gozo e Malta sono stati investiti dalla tempesta in mezzo al mare e ha avuto problemi a raggiungere il porto di Ċirkewwa. Paura a bordo: dopo il faticoso approdo, il servizio è stato sospeso. Ma la preoccupazione è grande per il pomeriggio, quando il vento di Nord/Est rinforzerà fino a 120km/h e sono attese mareggiate furiose sull’isola:

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: