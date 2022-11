Maltempo Marche, albero trancia fili elettrici: si ferma la cartiera di Fabriano

MeteoWeb

Il maltempo che nelle scorse ore ha colpito le Marche ha provocato anche blackout. È il caso di località Rocchetta Bassa di Fabriano, dove la caduta di un albero ha tranciato alcuni fili di tralicci della corrente elettrica, causando un’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica.

Da ciò è derivato uno stop produttivo nel vicino stabilimento del Gruppo Fedrigoni, ex Cartiere Miliani, a causa del danno alla linea elettrica privata delle cartiere. Per il sito si apre la cassa integrazione ma è probabile, secondo i sindacati, che il tutto possa essere risolto entro pochi giorni. Una ipotesi è che la Cig per una parte dei dipendenti con causale ‘eventi’, prosegua almeno fino a martedì 22 novembre compreso. Domani si terrà un incontro tra i rappresentanti dei sindacati di categoria e i responsabili del sito produttivo un punto della situazione.

Nello stabilimento si tagliano le bobine di carta in pacchetti di carta, per intenderci la carta Office, e si producono le carte da fotocopiatrice e di stampa tipo manifesti. Sono 94 i dipendenti a lavoro su due turni, sette giorni su sette e l’ammortizzatore sociale ne dovrebbe coinvolgere una settantina, escluse quindi alcune figura come i portieri, addetti alla manutenzione e una parte di coloro che seguono il magazzino all’interno dello stabilimento.