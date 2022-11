Maltempo Marche, il governo stanzia 400 milioni: il plauso della regione

MeteoWeb

“Mi sento di ringraziare il presidente Giorgia Meloni e, con lei, il governo e tutte le forze di maggioranza che hanno dimostrato di comprendere il dramma di un territorio che finora è stato condannato a vivere nella precarietà e nell’incertezza“. Lo dichiara presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dopo l’ufficializzazione, da parte della premier Giorgia Meloni, di un intervento da 400 milioni, previsto nella manovra, a sostegno delle popolazioni dei territori marchigiani colpiti dalla calamità dello scorso settembre.

“E’ un primo segnale che ci consente di progettare una risposta adeguata ad una problematica annosa“. Parlando con i giornalisti a margine del consiglio regionale, Acquaroli ha sottolineato che le risorse stanziate dall’esecutivo nazionale “consentono di dare una risposta anche in via prospettica e infrastrutturale, che significa iniziare a progettare soluzioni che possano mitigare il rischio (idrogeologico) e consentire a questa popolazioni di non vivere nel terrore“.