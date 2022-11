Maltempo Marche: il Cdm stanzia 400 milioni per la regione

MeteoWeb

“Apprendo con grande piacere che il Governo ha inserito all’Ordine del Giorno del Consiglio dei Ministri che si terrà questa sera un decreto legge per misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici“. Così, in una nota, nel pomeriggio, la capogruppo regionale Marche di FI, Jessica Marcozzi.

“Non posso non ringraziare – prosegue – i nostri vertici nazionali di Forza Italia, a partire dal presidente Antonio Tajani, vicepremier, e i nostro parlamentari guidati dai capigruppo azzurri per l’ennesima manifestazione concreta di attenzione alla nostra regione soprattutto se si tratta di emergenze che, come l’alluvione, si sono tramutate in tragedia con vite spezzate e danni ingenti“.

“La nostra Regione ha il carattere per rialzare, ancora una volta, la testa e sapere che i vertici governativi e parlamentari, a partire da quelli di FI, sono al nostro fianco, – conclude Marcozzi – imprime sicuramente un’ulteriore forza a chi ogni giorno lotta contro un destino avverso senza mai mollare, e facendo della nostra regione un esempio di resilienza, operosità e grande generosità“.

Manovra: aiuti per 400 milioni alle Marche

Il governo ha dunque stanziato complessivamente 400 milioni per i territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 settembre. Lo si apprende da fonti di governo. In particolare, la spesa di 200 milioni è autorizzata col decreto atteso in cdm insieme alla legge di bilancio. Mentre ulteriori 200 milioni sono stanziati nella stessa manovra.