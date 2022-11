Maltempo: prima neve sul Monte Catria, domani si apre la stagione sciistica

MeteoWeb

Prima neve della stagione sul Monte Catria, con circa 15 cm a quota 1.400 metri: domani si apre la stazione sciistica. Da domenica 27 novembre, quindi, ufficialmente si alzerà il sipario sulla stagione invernale 2022-2023, saranno in funzione la cabinovia e il rifugio Monte Catria Cotaline 1400.

“Con grande gioia e dopo aver affrontato tanti sacrifici, abbiamo il piacere di annunciare che le attività del Monte Catria riprendono in totale sicurezza. Dopo la terribile alluvione e i danni subiti, riaprono in piena attività il rifugio e la cabinovia,” hanno affermati i gestori.

Come tutti gli anni, è stato sottolineato, durante la stagione invernale, le strade che salgono al Catria rimangono chiuse dal primo dicembre al 31 marzo per motivi di sicurezza con ordinanza provinciale. Per questa ragione, come sempre fatto, si accede al comprensorio solo mediante cabinovia.

