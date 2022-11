Maltempo Marche: paura nella notte a Senigallia per il Misa, ora il livello è in calo

MeteoWeb

Cessa l’allarme sul territorio comunale di Senigallia: lo ha confermato il sindaco Massimo Olivetti, a seguito dell’ondata di maltempo della scorsa notte e l’innalzamento del livello del fiume Misa. Il livello è poi calato gradatamente, a partire dalle 03:30, come dimostrato dal monitoraggio della sala operativa comunale della Protezione civile. Il calo, insieme al miglioramento delle condizioni meteo, ha portato al cessato allarme.

Quelle appena trascorse sono state ore di grande apprensione nel Senigalliese, area già ferita dall’alluvione del 15 settembre che ha provocato 12 vittime accertate e una persona ancora dispersa, oltre a danni ingenti. Dopo diverse ore di pioggia, il livello del fiume Misa si è alzato a Pianello di Ostra, facendo scattare quello che l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi ha definito “un livello di attenzione“. Sono stati allertati i Comuni, molti dei quali hanno aperto i Coc (Serra de’ Conti, Trecastelli, Senigallia). Il fiume non è esondato da nessuna parte, ma il livello dell’acqua è salito a Ostra e, soprattutto a Senigallia, ove è arrivato a oltre 3 metri al ponte delle Bettolelle.

