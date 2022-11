Maltempo e mareggiate, interdetto 1 km della costa di Fregene

MeteoWeb

Dopo la violenta mareggiata dei giorni scorsi, con conseguenti gravi danni, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha interdetto con ordinanza circa 1 km di costa Sud di Fregene. Dopo sopralluogo, il primo cittadino ha preso atto dello stato di pericolosità presente sul tratto di litorale colpito dalla mareggiata, compreso tra l’ex stabilimento La Perla e lo stabilimento Rio, provocato dalla presenza sull’arenile delle macerie delle strutture crollate a causa dell’erosione e del maltempo, limitandone, ad oggi, la fruizione in sicurezza. Per garantire da subito la pubblica e privata incolumità, si procederà alla messa in sicurezza dell’intero tratto di litorale. Il Comune ha già inoltrato alla Regione la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità.

