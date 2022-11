Maltempo: mareggiate al porto di Maratea, pescatori chiedono interventi

MeteoWeb

Le ultime mareggiate hanno provocato alcuni danni ad imbarcazioni ormeggiate al porto di Maratea e alla stessa infrastruttura, sulla costa tirrenica lucana. Le imprese di pesca hanno chiesto interventi di ”somma urgenza” per proteggere l’infrastruttura portuale. ”Non siamo più in grado di sostenere i rischi – ha detto il portavoce delle imprese di pesca di Maratea Manuel Chiappetta – abbiamo informato la Capitaneria di Porto, alla prossima mareggiata non saremo più in grado di rispettare i criteri di sicurezza per la nostra incolumità. E’ ora di intervenire in somma urgenza, la Regione Basilicata deve immediatamente mobilitare un’azienda di costruzione di opere portuali, ci aspettiamo l’intervento di un ‘pontone’ che cominci a posizionare i tetrapodi”.

L’intervento della Regione è stato richiesto anche dal consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella. ”La mareggiata che nelle scorse ore ha causato danni al porto di Maratea ed in particolare al molo Nord – ha detto – merita una immediata attenzione da parte dell’amministrazione regionale che mi auguro si adoperi da subito per la somma urgenza e per il ripristino dei luoghi. Il tema attiene non solo la funzionalità del porto ma anche e soprattutto la sicurezza di chi vi opera. Durante il mio mandato, stanziammo più di 2 milioni, per la riqualificazione portuale e per limitare i danni di questi fenomeni. Come sono state utilizzate quelle risorse?’‘. Pittella chiede al Comune e alla Regione di dare ‘‘risposte per superare la criticità del momento e per portare a compimento quanto già da tempo programmato”.