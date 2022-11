Maltempo, Marsala: serbatoio cade da un tetto in strada

MeteoWeb

Forti piogge e raffiche di vento hanno messo in difficoltà la viabilità a Marsala. Nella tarda mattinata, un serbatoio vuoto dell’acqua si è staccato dal tetto di un palazzo di Porta Mazara, in pieno centro storico, finendo per terra nei pressi della Piramide degli scavi, lungo la via principale che solitamente è transitata da mezzi e pedoni. La piazza era vuota e non c’è stato nessun ferito.

Sul versante Nord, nella zona della Riserva dello Stagnone, l’acqua ha ricoperto la strada. Il direttore del Parco Archeologico di Lilibeo, Bernardo Agrò, con proprio provvedimento ha disposto la temporanea chiusura del Viale Piave, la strada che congiunge Piazza della Vittoria con il Circolo Canottieri. La chiusura è dovuta ai danni provocati dal maltempo e, pertanto, permane il divieto d’ingresso nel viale, a salvaguardia della pubblica incolumità.