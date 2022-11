Ciclone Denise, ancora criticità in Molise: scuole allagate a Bojano e Isernia

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo provocata dal Ciclone Denise continua a determinare criticità in Molise, soprattutto nel centro della regione. A Bojano è aumentata la portata dei torrenti Rio e Callora che confluiscono nel fiume Biferno. “Ci sono canali di scolo ostruiti, alberi a terra e in una zona manca l’elettricità per un cavo dell’Enel tranciato“, ha spiegato il sindaco Ruscella, aggiungendo che “gli argini del Rio Bottone fortunatamente non sono stati superati”.

Il sindaco sta decidendo se prolungare fino a domani incluso la chiusura delle scuole di Bojano e dei plessi di Castellone e Monteverde, impraticabili a causa delle forti piogge.

Problemi a causa del maltempo si registrano anche ad Isernia. Nel nuovo polo scolastico di via Umbria e nell’edificio di San Lazzaro è penetrata l’acqua e il personale è stato costretto a posizionare delle bacinelle in corridoio e in alcune aule. I dirigenti chiedono interventi di manutenzione.

