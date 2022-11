Maltempo: neve al Brennero, in Trentino fiocchi a 500 metri | FOTO

MeteoWeb

Da Innsbruck in Tirolo alle montagne del Trentino meridionale, la prima importante nevicata della nuova stagione ha portato fiocchi bianchi anche a basse quote in Trentino Alto Adige. In mattinata la neve è caduta ai 500 metri di San Cristoforo di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Il limite delle nevicate resta tra i 700 e i 1000 metri.

Traffico regolare sull’autostrada ‘A22 del Brennero’, anche se tra i viadotti di Monte Cavallo (Vipiteno) e la frontiera di Stato di passo Brennero le corsie sono parzialmente innevate. In montagna la nevicata, prevista, non ha causato disagi alla circolazione ed è considerata una ‘manna’ per gli impiantisti che stanno approntando le piste in vista dell’inizio dell’attesa stagione sciistica.

Aperture delle stazioni sciistiche

L’AGI apprende da Dolomiti Superski, il più grande carosello d’Europa, che non ci saranno aperture anticipate ma sabato 26 saranno aperti sicuramente gli impianti – ovviamente non tutti i tracciati saranno praticabili – a Cortina d’Ampezzo (zona passo Falzarego), Plan de Corones, Tre Cime (Passo Monte Croce) e Obereggen-Val di Fiemme (Pampeago). Nel fine settimana del 3-4 dicembre, ci sarà l’apertura ufficiale.

In Alto Adige neve sulle strade: Vigili del Fuoco in azione

Precipitazioni diffuse in Alto Adige, con la neve che è scesa a quote tra i 700 e i 1.000 metri. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, impiegati soprattutto per la gestione di incidenti stradali, e il recupero di auto e camion finiti fuori strada. In nessun caso si segnalano gravi conseguenze. In Alto Adige ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera, in Val Ridanna, la colonnina di mercurio è scesa a -13°C.

La Protezione Civile ricorda di prestare attenzione a corsie scivolose nelle medie altitudini e guidare solo con l’attrezzatura invernale. Chiuso per motivi di sicurezza il passo Pennes mentre vige la chiusura invernale fino alla primavera prossima dei passi Stelvio, Rombo e Stalle.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: