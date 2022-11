Maltempo al Nord, bombe d’acqua a Grado e Lavagna. Ancora caldo al Sud

MeteoWeb

E’ in corso la breve e fugace ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo alcune aree del nord Italia. Forti temporali sono in atto nell’alta Toscana, ma la Regione più colpita dalle piogge è il Friuli Venezia Giulia dove si stanno abbattendo veri e propri nubifragi sul litorale e in modo particolare sulla laguna di Grado.

Nelle ultime ore, infatti, sono caduti ben 128mm di pioggia a Grado, 50mm a Fossalon, 44mm a San Canzian d’Isonzo, 32mm a Cormons, 31mm a Pradamano, 27mm a Tarcento, 24mm a San Pietro al Natisone, 22mm a Ronchi dei Legionari e Codroipo, 21mm a Cervignano del Friuli e Capriva del Friuli, 20mm a Udine, 19mm a San Daniele del Friuli, 18mm a Pordenone e Palmanova.

In Toscana, invece, sono caduti 43mm di pioggia a Collesalvetti, 42mm a Riparbella, 39mm a Calignaia, 36mm a Rosignano, 33mm a Gorgona, 30mm a Livorno e Candeglia, 27mm a Quercianella, 24mm a Montale, 22mm a Pisa, 18mm ad Empoli, 7mm a Firenze.

Violenti temporali, seppur più localizzati, stanno colpendo il Levante Ligure tra Genova e La Spezia: sono caduti 130mm di pioggia a Lavagna, 97mm a Chiavari, 83mm a Rapallo.

Più modeste, invece, le precipitazioni tra Lombardia, Veneto e Trentino: 40mm ad Ala, 16mm ad Avio e Conegliano, 13mm a Vittorio Veneto, 12mm a Bassano del Grappa, 11mm a Marostica, Sarcedo, Arzignano e Peschiera del Garda, 10mm a Verona e Brescia.

Al Nord, così, è una giornata tipicamente autunnale: non solo maltempo, ma anche fresco con temperature che in pieno giorno sono ferme a +11°C a Belluno, +12°C a Bolzano, +13°C a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Pavia, Vicenza, Trento, Como e Aosta, +14°C a Milano, Padova, Brescia, Trieste, Mantova, Cremona, Pavia e Udine.

Situazione molto diversa al Centro/Sud, dove continua a splendere il sole in un contesto climatico molto mite. La colonnina di mercurio, infatti, ha già raggiunto +23°C a Siracusa e Trapani, +22°C a Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Latina, Oristano e Barcellona Pozzo di Gotto, +21°C a Messina, Salerno, Lecce, Gallipoli, Civitavecchia, Anzio, Aprilia, Frascati e Terracina, e anche oggi le massime saranno ancora più elevate.

