E’ una notte di forte maltempo al Nord: nubifragi a Genova, Lombardia sott’acqua | LIVE

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in corso sull’Italia settentrionale si intensifica in serata. Piove in modo sempre più intenso in Liguria centrale e su Genova, con locali allagamenti nel capoluogo ligure. Fino al momento sono caduti 62mm di pioggia a Pian dei Preti, Neirone e Bragalla, 59mm a Sant’Alberto di Bargagli e Parazzuolo di Rezzoaglio, 57mm a Poggio di Rovegno, 55mm a Genova Begato, 53mm ai Cantieri Mariotti, 47mm a Genova Castelletto e Genova Sestri Ponente, 45mm a Genova Sant’Eusebio e Pietralavezzara, 44mm a Genova Staglieno, 41mm a Genova Foce.

Piove anche tra Piemonte e Lombardia: spiccano i 41mm di Soriso (Novara) e i 37mm della Colma di Sormano (Como), ma abbiamo anche 31mm a Cesate (Milano). Le temperature sono in netto calo: sulle Alpi la quota neve è già scesa sotto i 2.000 metri e diminuirà ulteriormente nella notte, insieme all’ulteriore intensificazione del maltempo che diventerà ancor più estremo tra Liguria e Lombardia con nubifragi sempre più forti. E questo è solo l’antipasto: il Ciclone Artico si formerà soltanto nella mattinata di Venerdì sul Golfo del Leone per poi dirigersi lentamente verso il Centro/Sud.

Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: