Maltempo, notte di burrasca a Capri: mareggiate e allagamenti

E’ stata una notte di apprensione quella appena trascorsa a Capri, flagellata per diverse ore da una potente burrasca, con una mareggiata che ha investito tutti i versanti dell’isola, con forti raffiche di vento, e piogge intense che hanno provocato diffusi allagamenti.

La tempesta ha iniziato a scemare verso l’alba, consentendo la partenza da Capri delle prime navi per gli approvvigionamenti giornalieri. Fermi in banchina al momento aliscafi e catamarani.

