Maltempo Padova: albero cade su auto a Monselice, un ferito grave

Grave incidente a causa del maltempo oggi a Monselice (Padova). Un albero di grandi dimensioni è caduto su un’auto, ferendo gravemente il conducente. Sul posto i Vigili del fuoco, che con l’autogrù hanno liberato il 27 enne, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il giovane è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.

