Maltempo Palermo: grosso pino cade e sfonda cancello

Un grosso albero è caduto nella notte a Palermo, in via Don Orione, a causa del maltempo. Il pino si è abbattuto su un cancello e ha sfiorato alcune macchine. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti per la rimozione dell’albero e per la messa in sicurezza dell’area interessata.

