Maltempo Puglia, Bitonto chiede lo stato di emergenza

Il Comune di Bitonto (Bari) ha chiesto alla giunta regionale pugliese la dichiarazione dello stato di emergenza dopo i danni provocati dal maltempo di ieri, domenica 20 novembre. Nel pomeriggio di ieri, infatti, è crollato il costone del muraglione Ottocentesco che sostiene il terrapieno di via Solferino.

Nella delibera comunale si richiede “di rendere disponibili risorse economiche straordinarie, nonché le spese strettamente necessarie per far fronte alle conseguenze delle avversità”. Il Comune si è riservato di “inviare alla struttura regionale competente una relazione di quantificazione delle spese” da affrontare.

La zona di via Solferino dopo la riunione del centro operativo comunale è stata dichiarata “zona rossa”: da domani mattina le momentanee transenne saranno sostituite con dei blocchi in cemento, per continuare ad inibire – come da ordinanza sindacale – il traffico veicolare e pedonale. “È mia intenzione – dichiara il sindaco, Francesco Paolo Ricci – chiedere un intervento immediato da parte dei tecnici del Genio Civile per il controllo e intervento sull’opera”.

Le scuole di ogni ordine e grado, rimaste chiuse nella giornata di oggi, riapriranno regolarmente domani mentre le due famiglie fatte evacuare ieri notte, potrebbero tornare a casa nelle prossime ore.