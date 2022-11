Maltempo Puglia, danni a Bitonto: domani scuole chiuse

MeteoWeb

A Bitonto, nel Barese, le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani, lunedì 21 novembre, a causa degli effetti del maltempo.

“Si rende necessario ridurre la circolazione dei veicoli in seguito alla chiusura di via Solferino, arteria strategica, dove nel pomeriggio a causa dell’intensa pioggia caduta è crollata una porzione del marciapiede e del muretto. Disagi e allagamenti si registrano in varie zone del centro urbano e delle frazioni” di Mariotto e Palombaio, ha comunicato il sindaco, Francesco Paolo Ricci, con una ordinanza.