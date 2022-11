Maltempo Salento: cade l’aureola dalla statua di Sant’Andrea nel Leccese

MeteoWeb

A causa del maltempo, a Presicce–Acquarica (Lecce) si è staccata l’aureola dalla statua di Sant’Andrea, posizionata su una colonna posta al centro di piazza Villani. L’aureola, agganciata ad un sostegno in ferro, è caduta nella piazza di fronte alla Chiesa Madre. Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso alcune parti a rischio cedimento: l’area è stata interdetta al transito pedonale.

La colonna con la statua, realizzata in pietra leccese, risale ai primi anni del XVII secolo. Proprio oggi si celebra la festa di Sant’Andrea Apostolo.

