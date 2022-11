Maltempo Salerno: scuole chiuse a Sapri anche domani

MeteoWeb

Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche domani a Sapri, in provincia di Salerno: la relativa ordinanza è stata firmata dal sindaco Antonio Gentile, a causa del perdurare delle precipitazioni abbattutesi nelle ultime 24 ore sul territorio cittadino che hanno provocato allagamenti di strade e scantinati.

Nella stessa ordinanza è stata decretata la sospensione del mercato settimanale, in programma per domani, di via D’Annunzio e via Quarto, delle attività non istituzionali presso le strutture comunali e di richiedere ai cittadini di limitare gli spostamenti.