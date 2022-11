Maltempo Sardegna: Bosa chiede lo stato di calamità

MeteoWeb

Dopo il nubifragio che ha allagato il centro cittadino e provocato danni diffusi, il Comune di Bosa ha deliberato lo stato di calamità naturale. Secondo l’amministrazione, servono interventi urgenti “con mezzi straordinari che possano fronteggiare le situazioni di pericolo e danneggiamento per cittadini e le attività commerciali“. Tra questi, oltre il soccorso delle persone isolate, “la messa in sicurezza e ripristino delle reti stradali canali e argini per la distribuzione dei servizi pubblici, la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive e di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico, il soccorso agli animali, il ripristino dell’agibilità e la messa in sicurezza delle abitazioni private, il ripristino della accessibilità assistenza alle aziende agricole“.

La delibera ora sarà trasmessa alla Regione alla quale già da oggi il Comune chiede “un apposito contributo sulle spese per gli interventi urgenti“.