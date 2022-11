Maltempo: finalmente piove ma la siccità non molla la presa sull’Italia

MeteoWeb

Il lungo periodo di dominio anticiclonico ad ottobre ha aggravato il problema siccità in Italia, soprattutto al Nord. Secondo la mappa dell’anomalia di umidità del suolo da satellite (immagine a destra), la situazione è ancora molto grave, in particolare, in Pianura Padana e su alcune aree del Centro, come Toscana, Umbria e Marche.

Oggi una perturbazione ha finalmente riportato il maltempo sul nostro Paese, con tanta pioggia che ha già colpito il Centro-Nord e che nelle prossime ore si diffonderà anche al Sud. Le zone del Centro-Nord che hanno ricevuto le maggiori piogge sono quelle del Friuli Venezia Giulia, soprattutto il settore orientale al confine con la Slovenia, dove si raggiungono i 180mm di accumulo. Forti piogge hanno colpito anche una fascia dal nord del Piemonte al nord del Veneto.

Rilevanti anche le piogge che, nelle ultime 24 ore, hanno interessato la Liguria di Levante, parti della Toscana e il basso Lazio, dove sono avvenuti violenti nubifragi, responsabili di allagamenti e disagi nel Cassinate.

Questa ondata di maltempo si estenderà fino al weekend ma le previsioni per i giorni seguenti non sono incoraggianti. È prevista, infatti, una nuova rimonta dell’anticiclone africano, che porterà di nuovo stabilità sul nostro Paese, in un periodo, come quello autunnale, dove sono attese – e servono davvero tanto – le piogge.

