Maltempo, Ciclone Denise: albero si abbatte su auto sulla A18 Messina-Catania, 3 feriti

MeteoWeb

Incidente questa mattina, a causa del maltempo provocato dal Ciclone Denise, sull’autostrada A18 Messina-Catania. Tre persone sono rimaste ferite, in modo lieve, a causa di un albero abbattuto dal vento forte, che ha investito due automobili che percorrevano il tratto tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e 118.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: