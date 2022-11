Maltempo Sicilia: blackout, danni e disagi nel Siracusano, oggi scuole chiuse

MeteoWeb

In corso nel Siracusano la conta dei danni causati dal maltempo che ha bersagliato l’area per tutta la giornata di ieri con potenti raffiche di vento. Da una prima stima del Centro di coordinamento soccorsi, guidato dal prefetto, Giusi Scaduto, problemi relativi all’erogazione della corrente elettrica si registrano in molti Comuni, tra cui Avola, Buccheri, Ferla, Priolo, Augusta, Noto, Canicattini Bagni. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio ma ci sono delle criticità anche alle linee telefoniche. A Ferla, i problemi legati alla rete elettrica hanno conseguenze anche sulla fornitura del servizio idrico.

Oggi nel Siracusano le scuole sono chiuse. Sono in programma sopralluoghi negli istituti scolastici con i tecnici della Protezione civile e del Municipio.

