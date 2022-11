Maltempo Sicilia, Pachino sott’acqua: case, strade e campagne allagate | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che nella giornata di ieri, sabato 12 novembre, ha colpito la Sicilia orientale ha provocato danni e disagi a Pachino, in provincia di Siracusa. Intorno alle 13:30, sulla località si è abbattuto un nubifragio che ha allagato case, garage e negozi, sommerso le campagne e provocato danni alle strade e all’agricoltura (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Alcuni rioni sono rimasti anche senza energia elettrica, come le case popolari di via Mascagni.

La macchina della Protezione Civile, a corto di mezzi, è stata colta di sorpresa. “Abbiamo soltanto una jeep di almeno 20 anni – dice il vicesindaco Aldo Russo – E’ stata una fortuna se oggi non piangiamo vittime. Bastava che l’acquazzone durasse un po’ di più e sarebbe stata una catastrofe”.

Strade allagate anche nella borgata di Marzamemi con l’acqua che è finita nel porticciolo della ‘Fossa’, trascinandosi in mare canne, detriti e fango. Gli abitanti dei piani terra hanno dovuto disfarsi di mobili e suppellettili. Domani dopo la ricognizione dei danni, il sindaco Carmela Petralito chiederà alla Regione lo stato di emergenza.

Stamattina a Pachino è arrivato anche il deputato di riferimento della zona, Riccardo Gennuso. Il parlamentare di Forza Italia si è reso conto che a Pachino va riorganizzata la Protezione Civile. “Chiederò alla Regione – dice Gennuso – di finanziare la Protezione Civile per l’acquisto di mezzi e sono necessarie opere pubbliche a salvaguardia di un territorio fragile. La situazione a Pachino va attenzionata e la popolazione va difesa, anche perché non siamo in grado di valutare altri disagi provocati dalle condizioni atmosferiche”.

