Maltempo, estesa squall line al Sud: sarà una notte di tempesta  

MeteoWeb

È una sera di tempesta al Sud, dove il maltempo si è spostato dopo aver colpito violentemente il Centro-Nord con nubifragi, neve sulle Alpi e tornado. In questo momento, una estesa linea temporalesca sta interessando la Sicilia occidentale e il Tirreno a nord delle Eolie e i fenomeni sono già in atto nel sud della Campania.

A Palermo sono in atto forti temporali, così come in altre località del Trapanese. Il maltempo più estremo avverrà tra stasera e domani in Sicilia, Calabria e Puglia, dove si verificheranno nubifragi, tornado e grandinate.

Il Ciclone Artico responsabile dell’ondata di maltempo in atto si sposterà poi, dal pomeriggio di sabato 5 novembre, nel Mar Ionio alimentando nuovi fenomeni di maltempo su Abruzzo, Molise, Gargano e nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia con nubifragi localmente intensi. Massima attenzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: