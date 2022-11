Il maltempo insiste al Sud: attenzione in Calabria e Campania

MeteoWeb

Lazio e Campania sono finora le regioni più colpite dall’ondata di maltempo in atto al Centro-Sud. Dopo aver sferzato il Lazio nella notte e la Campania già questa mattina, ora i fenomeni più intensi sono in atto sulla Calabria tirrenica settentrionale, mentre temporali isolati sono in atto anche nel Viterbese, tra Umbria e Abruzzo meridionali e nella Toscana occidentale, al confine con l’Umbria.

Tanta pioggia in Campania e Lazio

In Campania, le due province più colpite sono state quelle di Napoli e Salerno. I dati pluviometrici parziali più rilevanti indicano: 88mm a Portici, 82mm a Campagna, 79mm a Marano, 73mm a Napoli Camaldoli, 70mm a Sapri, 60mm a Torre del Greco, 59mm a Vietri sul Mare, Bosco di Capodimonte, 55mm a Boscotrecase, 50mm a Mondragone, 48mm a Salerno, Boscoreale, 47mm a Frattamaggiore.

A causa delle forti piogge, si registrano allagamenti e disagi nel Salernitano. A Sapri, sono state alligati scantinati e strade, che hanno costretto i volontari della Protezione Civile locale a compiere diversi interventi. I principali disagi si sono verificati in piazza Plebiscito, piazza Regina Elena, sul lungomare ed in piazza Marconi. Il sindaco Antonio Gentile ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura per la giornata di domani, 17 novembre, delle scuole di ogni ordine e grado, invitando al tempo stesso i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato.

Nel Lazio, si registrano: 58mm a Monterotondo, 53mm a Nepi, 51mm a Lariano, 48mm a Formello, Micigliano, 47mm a Marta, 45mm a Bagnoregio, Trevignano Romano, 44mm a Riano, 43mm a Sutri, 40mm a Montefiascone.

Le previsioni per le prossime ore

La Campania, che ha registrato anche due tornado stamattina, sarà ancora alle prese con violenti nubifragi, che potranno scaricare oltre 150mm di accumulo nel pomeriggio-sera, nella metà meridionale della regione. Attenzione, dunque, al rischio alluvioni. Forte maltempo previsto anche sulla Calabria tirrenica settentrionale, dove sono possibili fino a 100mm di accumulo entro la mezzanotte. Forti piogge anche in Umbria, dove sono previsti 50-75mm di accumulo entro la mezzanotte, soprattutto nel settore settentrionale della regione.

