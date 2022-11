Maltempo, forte temporale a Ostia. Ultimo giorno di caldo estivo al Sud

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito Ostia, appena fuori Roma, nelle ore centrali della giornata. Il temporale è stato molto localizzato e ha scaricato oltre 50mm di pioggia allagando il centro abitato, mentre tutt’intorno non piove nè a Roma nè in altre zone del Lazio se non per qualche limitato piovasco ai Castelli Romani e in provincia di Latina.

Intanto è ancora una giornata molto calda al Sud con +28°C a Iglesias, +27°C a Oristano, +26°C a Cosenza e Siracusa, +25°C a Catania, Reggio Calabria, Latina, Olbia, Trapani e Alghero, +24°C a Palermo, Taranto, Cagliari e Foggia, +23°C a Roma, Messina, Salerno, Crotone e Matera. La situazione meteorologica cambierà drasticamente domani, che comunque sarà ancora una giornata mite all’estremo Sud fino al primo pomeriggio quando arriverà il fronte freddo che nelle ore precedenti avrà duramente colpito il Nord con fenomeni di maltempo estremo.

