Maltempo, torbidità nella diga del Camastra: le comunicazioni sull’acqua potabile nel Potentino

Nonostante la “torbidità” nella diga del Camastra, causata dalle continue piogge, l’acqua erogata a Potenza e negli altri Comuni dello schema idrico “è potabile e risponde a tutti i requisiti di legge per il consumo umano e alimentare“. Lo ha precisato Acquedotto Lucano, citando i risultati delle “continue e quotidiane analisi della direzione vigilanza igienica”.

Il maltempo ha influito sulle “operazioni di trattamento di potabilizzazione, con i necessari tempi tecnici”, provocando “difficoltà di approvvigionamento dello schema idrico Basento-Camastra, con ricadute nell’alimentazione idrica di Potenza e del territorio provinciale servito“. Nell’ultimo aggiornamento sulla situazione, Acquedotto Lucano ha ipotizzato “disservizi e mancanza di erogazione” in cinque zone di Potenza e la sospensione dell’erogazione, “per ripristinare il livello dei serbatoi”, fino alle ore 6 di domani in quattro contrade del capoluogo e in alcune zone limitrofe.