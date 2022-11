Maltempo Toscana: disagi nel Grossetano, stop ai traghetti per le isole

MeteoWeb

Il maltempo sta colpendo severamente in queste ore anche il Grossetano, soprattutto nella zona Nord della provincia. Isolate località tra Castellaccia e Ribolla, tra i comuni di Gavorrano e Roccastrada, dove sono esondati alcuni torrenti. La sala operativa della Protezione civile ha comunicato che è stato aperto il servizio di piena sul fiume Bruna e sono stati chiusi i guadi sul Gretano all’Aratrice nel Comune di Roccastrada. Nel comune di Gavorrano resta problematico transitare sulla provinciale del Lupo, tra la stazione di Giuncarico e la Castellaccia.

Problemi anche al porto del Puntone a Scarlino dove alcune barche ormeggiate ostacolano il deflusso delle acque piovane verso il mare. Fermi i traghetti per Isola del Giglio e Giannutri per il mare molto mosso.

