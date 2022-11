Violenta ondata di maltempo a Massarosa, acqua e fango travolgono Bozzano | FOTO

MeteoWeb

A causa della forte ondata di maltempo che nella notte ha colpito alcune zone della Versilia, disagi e allagamenti sono stati segnalati a Bozzano, nel Comune di Massarosa (Lucca). Sono esondati i piccoli corsi d’acqua che attraversano il Paese, invadendo le strade, i campi e diverse abitazioni.

Sul posto volontari, vigili del fuoco e Protezione civile comunale.

Bozzano si trova alle pendici delle colline devastate da un vasto incendio la scorsa estate, una zona quindi ad alto rischio idrogeologico.

