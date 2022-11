Maltempo, virali le foto di un tornado a Salerno ma è successo 4 anni fa | GALLERY

MeteoWeb

Salerno è duramente colpita dal maltempo: in città oggi sono caduti 50mm di pioggia e il vento ha superato i 70km/h, mentre l’hinterland è in ginocchio per gli allagamenti dovuti a piogge torrenziali che hanno raggiunto picchi di 153mm a Corbara, 141mm a Castiglione del Genovesi, 125mm a Frassineto, 118mm a Nocera Inferiore, 112mm a Cava de’Tirreni.

Attenzione, però, alle fake news: in queste ore sono tornate virali sui social le foto dell’enorme tornado che il 20 novembre 2018 ha colpito il porto di Salerno provocando gravi danni. Fortunatamente oggi non ci sono stati, almeno fino al momento, fenomeno così estremi. Le immagini che circolano oggi sul web, sono di quattro anni fa come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo e nei video di seguito, relativi a quel giorno:

Tornado al porto di Salerno

Maltempo, enorme tornado si abbatte su Salerno

Salerno, enorme tornado si abbatte sul porto: container ribaltati

Maltempo, il tornado di Salerno visto dall'autostrada