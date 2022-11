Manca un farmaco: allarme per i diabetici a Palermo

MeteoWeb

Ozempic, farmaco da un grammo contro il diabete, non si trova nelle farmacie a Palermo e sta creando non pochi disagi ai pazienti che non possono interrompere la cura. La terapia prevede una puntura settimanale sottocutanea.

Dall’Asp confermano che l’azienda produttrice non ha rifornito il farmaco da un grammo. “Al momento c’è solo da mezzo grammo e due grammi – dicono dall’Asp – La fornitura da un grammo è stata sospesa in tutto il territorio nazionale. Gli ordini che sono stati presentati all’azienda non sono stati evasi“.

“Al momento il farmaco viene prescritto da una struttura di diabetologia pubblica – racconta un paziente – nel mio caso me lo ha prescritto l’ospedale di Partinico. Dato il tipo di patologia, non è una terapia che si può assolutamente interrompere senza uno specifico iter terapeutico. Io e tanti pazienti abbiamo dovuto sospendere perché da circa due settimane dai depositi della Asp, che sono quelli cui si rivolgono le farmacie per la fornitura del farmaco al paziente/cliente finale, dicono che non hanno disponibile il prodotto”.

Dall’azienda danese Novo Nordisk confermano al paziente che ci sono stati disagi nella consegna del farmaco e che la prossima fornitura all’Asp di Palermo è prevista per mercoledì prossimo.