La mappa mensile della sismicità: 1393 terremoti a ottobre 2022, circa 45 al giorno

MeteoWeb

Sono stati 1393 i terremoti localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 31 ottobre 2022, un numero superiore rispetto al mese di settembre, con una media pari a circa 45 eventi al giorno. Dei 1393 eventi registrati, 138 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 11 magnitudo pari o superiore a 3.0 (di questi, 4 al di fuori del territorio nazionale).

Il terremoto più forte, riporta in una nota l’INGV, è avvenuto nel Mar Tirreno meridionale, nel Golfo di Policastro, il 31 ottobre: ha avuto magnitudo Mw 5.4, ma una profondità ipocentrale elevata pari a 287 km. Questo evento è stato largamente risentito in tutta la Calabria e in una parte della Sicilia (mappa di HSIT). Un altro evento di magnitudo superiore a 4 è stato localizzato in Calabria, in provincia di Catanzaro, il 13 ottobre ed ha avuto magnitudo pari a Mw 4.3. Anche questo evento è stato ben risentito nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e Cosenza, come si evince dai dati raccolti dal sito HSIT.