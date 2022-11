Un bombardamento di meteoriti ha creato un oceano abissale su Marte

MeteoWeb

Un’analisi degli isotopi di cromo nei meteoriti marziani suggerisce che circa 4,5 miliardi di anni fa, c’era abbastanza acqua da coprire l’intero Pianeta Rosso, con un oceano globale profondo almeno 300 metri.

“A quel tempo, Marte veniva bombardato da asteroidi pieni di ghiaccio. È successo nei primi 100 milioni di anni dell’evoluzione del pianeta,” ha affermato Martin Bizzarro, ricercatore presso l’Università di Copenaghen. “Un altro aspetto interessante è che oltre all’acqua, gli asteroidi ghiacciati hanno anche portato su Marte molecole biologicamente rilevanti come gli amminoacidi“.

Gli amminoacidi, ha proseguito l’esperto, “vengono utilizzati quando il DNA e l’RNA formano basi che contengono tutto ciò di cui una cellula ha bisogno“.

Nel loro nuovo studio, il prof. Bizzarro e colleghi hanno scoperto che l’oceano marziano che ricopriva l’intero pianeta di acqua era profondo almeno 300 metri.

“Potrebbe avere raggiunto fino a 1 km di profondità. In confronto, in realtà c’è pochissima acqua sulla Terra,” ha proseguito lo studioso. “Ciò accadeva nei primi 100 milioni di anni di Marte“. “Dopo questo periodo, è successo qualcosa di catastrofico per la potenziale vita sulla Terra“. “Si ritiene che ci sia stata una gigantesca collisione tra la Terra e un altro pianeta delle dimensioni di Marte“. “È stata una collisione energetica che ha formato il sistema Terra-Luna e, allo stesso tempo, ha spazzato via tutta la vita potenziale sulla Terra“.

Gli autori hanno analizzato la variabilità dell’isotopo del cromo (54Cr) in un totale di 31 meteoriti marziani, alcuni dei quali un tempo facevano parte della crosta originale di Marte.

“L’intera questione si nasconde nel modo in cui è stata creata la superficie di Marte – e di cui una volta facevano parte i meteoriti – perché è una superficie che non si muove,” hanno spiegato gli autori dello studio. “Sulla Terra è l’opposto. Le placche tettoniche sono in perpetuo movimento e riciclate all’interno del pianeta“.

La tettonica a placche sulla Terra “ha cancellato tutte le prove di ciò che è accaduto nei primi 500 milioni di anni della storia del nostro pianeta“. “Le placche si muovono costantemente e vengono riciclate e distrutte all’interno del nostro pianeta”. Al contrario, “Marte non ha una tettonica a placche, e quindi la superficie del pianeta conserva una registrazione della prima storia del pianeta“.

I risultati sono stati pubblicati su Science Advances.