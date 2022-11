“Vi fidereste di un medico non vaccinato?”: il risultato dei sondaggi è clamoroso

MeteoWeb

Lo storico programma televisivo di Rai 3, Agorà, ha lanciato su Twitter un sondaggio intitolato: “Vi fidereste di un medico non vaccinato?”. Il sondaggio si è chiuso raccogliendo oltre 16.800 voti, e il risultato è clamoroso: più del 77% degli italiani ha detto di Sì, dimostrando maggiore maturità e consapevolezza scientifica rispetto a tanti politici e opinionisti da strapazzo che continuano ad alimentare inutili polemiche in TV.

Addirittura il governatore campano De Luca, oltre a molti altri (tra cui soprattutto viro-star da salotto), continua a paventare il “rischio di contagio per sé e per gli altri” degli operatori sanitari non vaccinati, ignorando che i non vaccinati si contagiano e contagiano allo stesso identico modo dei vaccinati come dimostrano i dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità e i numerosissimi casi, quotidiani, di focolai di contagio negli ospedali nei mesi scorsi in cui c’era l’obbligo vigente. Tutti con tre dosi, e tutti spesso e volentieri positivi.

Qual è quindi il rischio epidemiologico se il vaccino non protegge dal contagio? Gli italiani evidentemente lo hanno capito. Qualche altro ancora no.

Un altro sondaggio di Termometro Politico conferma che la stragrande maggioranza degli italiani (58%) è favorevole al reintegro dei medici non vaccinati, mentre soltanto il 40% si dice contrario: