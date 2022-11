Meteo, il punto della situazione: tanta neve in Svizzera, allarme alluvioni in Albania

MeteoWeb

Infuria il maltempo al Sud Italia e soprattutto nel basso Tirreno, con forti piogge in Calabria dove dalla mezzanotte sono caduti ben 83mm di pioggia a Mormanno, 66mm a San Sosti, 60mm a Tortora e Papasidero, 58mm a Lattarico, 56mm a Morano Calabro, 54mm a Lamezia Terme, 53mm a Torano Castello, 43mm a Maida, 42mm a Montalto Uffugo, 38mm a Lungro, 37mm a Filadelfia, 35mm ad Amantea, 32mm a Mendicino, 30mm a Zumpano, 26mm a Cosenza.

Accumuli pluviometrici importanti anche in Campania, nel Cilento ed in modo particolare a Sapri, dove dopo i nubifragi di ieri anche oggi sono caduti altri 70mm di pioggia. Fenomeni più lievi in Sicilia con 13mm a Messina. Nel pomeriggio persiste l’instabilità sulla fascia tirrenica, dove in serata ci aspettiamo altri forti temporali nell’alta Toscana. Domani, Venerdì 18 Novembre, una nuova sfuriata di maltempo colpirà le Regioni tirreniche: forti piogge su Lazio, Campania e Calabria occidentale, ma anche in Umbria, nelle zone interne delle Marche, in Sardegna e nella Sicilia sud/occidentale, tra trapanese e agrigentino. Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà su Cilento e Calabria, ancora una volta, come nelle scorse ore.

Sulle Alpi sarà un’altra giornata nevosa, ma solo sui versanti esteri e in modo particolare in Svizzera. Attenzione anche ai fenomeni estremi in Albania, dove avremo temporali molto violenti con possibili alluvioni lampo nel pomeriggio-sera.

