Il meteo peggiora: Bergamo anticipa l’accensione dei riscaldamenti

Il Comune di Bergamo consentirà di accendere il riscaldamento per un massimo di 6 ore al giorno fino al 5 novembre. È stata infatti firmata stamattina un’ordinanza che consente di derogare – seppure in forma ridotta – al decretato rinvio dell’avvio della stagione termica.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva appunto rinviato l’accensione degli impianti di riscaldamento in città al 5 novembre per via delle temperature registrate, con massime ben oltre i +22°C e il termometro mai al di sotto di +11°C nelle ore più fredde della notte. L’arrivo di una perturbazione su Bergamo prevista per domani e l’annunciato calo delle temperature hanno indotto il Comune a prevedere una deroga al precedente provvedimento.

Da sabato 5 novembre sarà possibile, invece, accendere i caloriferi e gli impianti di riscaldamento fino a 13 ore al giorno, così come previsto dalle norme nazionali.