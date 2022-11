Meteo Piemonte: notte gelida, -21°C sul Monte Rosa, -2°C ad Asti

MeteoWeb

Notte gelida quella appena trascorsa in Piemonte. La rete meteo di Arpa regionale ha registrato temperature sotto zero. Rilevato un valore minimo di -21,4°C sul Monte Rosa, -12,7°C alla Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, -12,3°C al Passo del Moro, nel territorio di Macugnaga (VCO), -9,1°C a Pontechianale (Cuneo), -9°C a Sauze di Cesana (Torino), -8,4°C Formazza (VCO), -8.1°C a Balme (Torino). Scendendo di quota si sono rilevati -4,7°C a Saliceto (Cuneo). Ad Asti minima di -2,2°C, a Vercelli -0,8°C. Alla stazione meteo dei Giardini Reali di Torino è stata registrata una temperatura minima di +1,4°C.

