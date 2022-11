Meteo Veneto, torna l’anticiclone: tempo stabile nei prossimi giorni

MeteoWeb

L’espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale renderà il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato fino a martedì sul Veneto. In seguito, l’arrivo di una saccatura di origine atlantica porterà un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione tra mercoledì e giovedì.

Pomeriggio/sera di Domenica 6

Cielo poco nuvoloso per velature. Temperature diurne in diminuzione in pianura, senza notevoli variazioni nelle valli, in aumento in alta quota.

Lunedì 7

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno, o poco nuvoloso per qualche nube bassa in pianura, dove nelle ore più fredde saranno possibili anche delle foschie o locali nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna in aumento, in pianura stazionarie o in locale lieve diminuzione nei valori minimi.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti occidentali, altrove deboli variabili.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 8

Cielo: Cielo poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata; nelle ore più fredde foschie o locali nebbie in pianura e possibili anche nelle valli.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale lieve variazione in pianura e nelle valli, in rialzo sui rilievi, con conseguente accentuazione dell’inversione termica. Massime senza notevoli variazioni in pianura, in diminuzione in montagna.

Venti: In quota inizialmente da sudovest e dalle ore centrali da ovest, in intensificazione da deboli/moderati a moderati, anche tesi in alta quota a fine giornata; altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est lungo la costa dalla serata.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 9

Nuvolosità in aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso con probabili precipitazioni nel pomeriggio/sera a partire dalle zone occidentali. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale variazione.

Giovedì 10

Cielo molto nuvoloso o coperto, soprattutto nella prima metà della giornata con probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Probabile diradamento dei fenomeni e della nuvolosità nel pomeriggio. Temperature in rialzo.