Un boato, un’onda d’urto e tanta paura: meteorite precipita alle Canarie

Un boato e un’onda d’urto sono stati avvertiti dalla popolazione e registrati dai sismografi nel pomeriggio di oggi alle Canarie, scatenando la paura tra la popolazione. Il governo delle Isole Canarie ritiene probabile che il forte boato sia dovuto a un meteorite che ha sorvolato le isole: sarebbe finito in mare senza far danni. Lo ha spiegato il Presidente del governo regionale, Ángel Víctor Torres, evidenziando che “non si registrano danni” e invitando la popolazione alla calma.

Secondo fonti ufficiali, il meteorite ha attraversato La Palma, El Hierro, La Gomera, il sud di Tenerife e ha attraversato Gran Canaria, per finire in mare, sulla costa settentrionale, tra i comuni di Arucas e Guía. Quando è entrato nel cielo delle Canarie, è stato visto un oggetto luminoso di un colore rosso intenso e poi una scia di fumo.

L’ipotesi del meteorite è stata condivisa dal servizio di emergenza, che su Twitter assicura che “scienziati interpellati” hanno attribuito “il rumore a una potente onda acustica che ha attraversato il cielo” dell’isola. Escludono “che sia stato causato da un jet, movimento sismico o esplosione dovuta ad attività o incendio”.

La direttrice dell’Istituto Geografico Nazionale (IGN) delle Isole Canarie, María José Blanco, spiega di aver registrato questa anomalia alle 15:35 ora locale delle Canarie “in tutte le stazioni sismiche di Gran Canaria”, ma che le misurazioni non corrispondono ad “attività terrestri”, come un terremoto o un movimento di magma. “Si muove alla velocità del suono e attraversa l’aria“, afferma il responsabile di IGN. Alla domanda sulla possibilità che un aereo possa causare questo movimento nei sismografi, Blanco assicura che è perfettamente possibile e che ci sono stati casi in passato: “un aeroplano o qualsiasi altro oggetto che rompe la barriera del suono, che si muove in modo supersonico, può provocarlo”.

Inoltre, l’Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), nel suo account Facebook, ha attribuito il boato probabilmente a “bolide o un aereo supersonico”. “L’analisi preliminare dei sismogrammi mostra una forma compatibile con un’onda N, prodotta dall’impatto sulla superficie terrestre di un’onda d’urto provocata da un oggetto, naturale o artificiale, che si muove nell’atmosfera a velocità supersonica”. Lo attesta anche il sismografo Ithaiza Domínguez che poco prima aveva assicurato che “il grande rumore di questo pomeriggio a Gran Canaria non è stato prodotto da alcun terremoto”, anche se ammette che alla stazione sismica del municipio di San Bartolomé de Tirajana (nel sud dell’isola) alle 15:35 è stato notato “il rumore di una specie di esplosione sconosciuta”.

Tanta paura tra la popolazione

Il forte rumore generato dalla traiettoria del meteorite ha fatto scattare l’allarme tra la popolazione in diverse parti dell’isola, con particolare attenzione nella zona di Santa Brígida, dove si è addirittura pensato a una frana. Decine di persone hanno chiamato i servizi di emergenza, segnalando “tremori” di origine sconosciuta. L’evento è stato ampiamente seguito sui social network e sulle chat.

“Ho sentito uno schianto, un rumore molto forte“, dice Julio Saénz, un albergatore, che vive al 12° piano di un edificio a Las Palmas. “Ho pensato che potesse essere una manovra militare a La Isleta [dove si trova una caserma militare] come a volte accade, ma è stata molto più forte del normale”, aggiunge. “L’hanno sentito tutti qui”, afferma il giornalista Jesús Jiménez. “I vicini sono usciti in strada, mio figlio era spaventato”.