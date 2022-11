Milano: attivisti del clima imbrattano la sede Rai | FOTO

MeteoWeb

Gli attivisti del movimento Extinction Rebellion hanno rovesciato questa mattina secchi di vernice verde sulla scalinata, sulle vetrate e sulla facciata della sede Rai di Milano in via Villasanta, per protestare contro quello che definiscono “il silenzio assordante dei media sulla crisi ecologica e climatica“.

Alcuni degli attivisti si sono incollati all’ingresso principale del palazzo e altri sono saliti su una tettoia dell’edificio e hanno affisso uno striscione. La protesta si è conclusa con l’intervento della forze dell’ordine, che hanno identificato alcuni dei manifestanti.