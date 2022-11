Spazio, super bilancio per l’ESA: “esplorazione spaziale strategica”, grande novità su ExoMars

MeteoWeb

Oggi si chiude a Parigi la due giorni di Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). “Lo spirito è stato molto costruttivo e positivo. Tutti stanno facendo il possibile per rispettare gli obblighi e iniziare nuove attività”, anche se “c’è sempre un equilibrio che dobbiamo trovare“, è il veloce resoconto che Josef Aschbacher, Direttore generale dell’ESA, ha segnalato via Twitter. “Discussioni intense; ci stiamo arrivando. Grazie a tutte le squadre che ci hanno portato fin qui”, scrive ancora il capo dell’Agenzia Spaziale Europea in attesa che finisca il round finale della Ministeriale 2022 che delineerà le attività spaziali europee dei prossimi anni degli Stati membri, fra cui l’Italia.

Le Maire: “bilancio dell’ESA da 17 miliardi”

L’ESA potenzia il suo bilancio, con una dotazione pari a 17 miliardi di euro, in forte aumento rispetto al passato: è quanto annunciato dal Ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, al termine della conferenza ministeriale dell’ESA, a cui ha partecipato per l’Italia il Ministro con delega all’aerospazio, Adolfo Urso.

L’ESA ha dunque adottato un bilancio da 17 miliardi di euro per i prossimi tre anni, in netto aumento, ma al di sotto dei 18,5 miliardi richiesti dal suo direttore generale. Al termine di duri negoziati, i 22 Stati membri dell’ESA, riuniti per due giorni al Grand Palais Ephemère di Parigi, hanno approvato un aumento del 17% rispetto allo scorso triennio. Questo contributo da 17 miliardi ha l’obiettivo di finanziare programmi di esplorazione spaziale, di osservazione della terra o di lanciatori spaziali. Da giorni, Le Maire insiste sull’assoluta necessità che l’Europa resti unita per far fronte alle sfide spaziali, dinanzi alla concorrenza di grandi competitori internazionali come Stati Uniti e Cina.

È andato alla scienza, al trasporto spaziale, all’esplorazione umana e robotica e all’osservazione della Terra la maggioranza del budget dell’ESA stanziato alla ministeriale 2022. Nella conferenza stampa finale, Aschbacher ha mostrato le percentuali di investimenti riferendo che sul totale del budget, l’ESA ha dedicato il 19% dei fondi ai programmi scientifici, l’11% alle telecomunicazioni e alle Applicazioni Integrate, il 16% all’Esplorazione umana e robotica, il 17% al Trasporto Spaziale, mentre il 16% è andato all’Osservazione della Terra. Per le attività di base l’ESA ha previsto il 10% del budget, mentre l’1% è dedicato alla Commercializzazione; il 3% alla tecnologia, il 4% alla Space Safety, il 2% alla Navigazione, l’1% ai Prodex (PROgramme de Développement d’Expériences scientifiques).

Aschbacher: “ExoMars sarà una missione europea”

“La missione ExoMars sarà sotto la completa responsabilità europea“, ha detto Aschbacher nella conferenza stampa a conclusione della conferenza Ministeriale dell’ESA. L’annuncio arriva dopo la rottura della collaborazione con la Russia e la conseguente riorganizzazione della missione, che ha costretto anche a una revisione tecnologica. “ExoMars è una missione europea, con partner europei, e la partecipazione degli Stati Uniti”, ha detto ancora Aschbacher.

Via libera dalla Ministeriale dell’ESA anche alla realizzazione del lander Argonaut, destinato alla Luna.

Urso: “imboccata la strada giusta”

Oggi “si è imboccata la strada giusta per costruire il futuro dello spazio per la nostra Europa”: lo ha detto il Ministro delle imprese e del Made in Italy con delega all’aerospazio, Adolfo Urso, rispondendo ai cronisti in un incontro nell’ambito della Conferenza Ministeriale dell’ESA. “La Conferenza Ministeriale – ha detto il Ministro – si è conclusa dopo due giorni di intensi lavori e anche di consultazioni bilaterali che abbiamo avuto con i nostri principali partner per definire gli investimenti sui programmi in essere e su quelli in futuro. Possiamo dirci in conclusione soddisfatti – ha continuato – perché abbiamo tutelato gli interessi della ricerca, dell’innovazione e dell’intera filiera industriale fatta, ne siamo pienamente consapevoli, non solo di grandi imprese significative sul piano globale ma anche di piccole e medie imprese che vanno tutelate e rafforzate nelle loro grandi capacità innovative”.

“Siamo inoltre fiduciosi che anche sulla base del documento di indirizzo che abbiamo sottoscritto con Francia e Germania prima dell’inizio di questi lavori e sulla base dei colloqui che abbiamo avuto con diversi Ministri europei, tra i quali ovviamente innanzitutto il Ministro Le Maire, questa mattina, si è imboccata la strada giusta per costruire il futuro dello spazio per la nostra Europa”.

“Ringrazio il Ministro italiano e il Ministro tedesco per l’accordo sottoscritto con la Francia sui lanciatori europei“, ha detto le Maire, nel corso della conferenza stampa di conclusione della Ministeriale ESA 2022.