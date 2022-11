Il ministro Pichetto: “energia a rischio d’inverno per picchi in ondate di freddo”

MeteoWeb

“L’inverno 2022 è abbastanza sicuro, ci stiamo attrezzando qualora ci fossero picchi di consumo” perché in quel caso “potrebbe verificarsi qualche rischio“. Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervistato in mattinata da Radio Anch’io su Radio 1. “Stiamo valutando dei piani per intervenire cautelativamente, con imprese disponibili, se pre-avvertite, a non prelevare corrente. Quindi a fermare la produzione, almeno per quelle produzioni che possono essere arrestabili“, ha aggiunto il ministro. Tra queste non ci saranno “sicuramente le grandi produzioni che utilizzano i forni perché non sono arrestabili“, ha concluso.

“In una situazione come quella di Piombino servono delle valutazioni diverse e allora l’impegno del governo è che la nave rimanga non oltre tre anni” ma “non possiamo tornare indietro” ha aggiunto il ministro. “Dico al sindaco che non possiamo fare a meno della nave di Piombino. E’ un’emergenza. Ogni protesta è legittima – ha ribadito il ministro – ma dei rigassificatori non possiamo farne a meno, è una scelta che riguarda gli italiani tutti“.

Sulle trivelle nell’Adriatico a 9 miglia dalla costa “le valutazioni vanno fatte sotto l’aspetto scientifico, dando piena garanzia sulla neutralità dell’intervento” ha sottolineato Pichetto. “Con il presidente del Veneto Luca Zaia ci saranno dei confronti“, ha spiegato il ministro che assicurato di voler aprire il tavolo “a giorni“. “Il prelievo di gas di quelle trivelle avverrà non prima di un anno, anche accelerando“, ha poi ricordato Pichetto. Ma chi sarà concessionario dei diritti per quelle trivellazioni, ha chiosato il ministro, dovrà “anticipare le forniture di gas per aiutarci negli stoccaggi in vista dell’inverno del 2023“.