Missione Artemis: la NASA ci riprova, domani il rollout

Il megarazzo lunare Artemis I della NASA tornerà sulla rampa di lancio ancora una volta. Il rollout dello stack, composto dal razzo Space Launch System (SLS) e dalla capsula Orion, dal Vehicle Assembly Building (VAB) presso il Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida, è in programma alle 05:01 ora italiana di domani mattina.

Il megarazzo si dirigerà verso il Pad 39B del KSC, il punto di partenza per la missione, che ha come obiettivo il 14 novembre per il liftoff. Il viaggio di 6,4 km, effettuato con il gigantesco veicolo cingolato Transporter-2 della NASA, dovrebbe richiedere circa 10 ore.

La NASA trasmetterà in streaming gran parte del questo lungo viaggio (link video in calce).

Il quarto viaggio del razzo Artemis

Questo sarà il quarto viaggio per il megarazzo Artemis dal VAB al Pad 39A: ha effettuato il tragitto sia a marzo che a giugno per condurre test di rifornimento pre-lancio, poi di nuovo a metà agosto per un tentativo di decollo.

Problemi di varia natura hanno fermato i tentativi di lancio pianificati alla fine di agosto e all’inizio di settembre, e la NASA ha poi riportato Artemis I al VAB a fine settembre per ripararsi dall’uragano Ian.

I membri del team della missione hanno utilizzato quest’ultimo periodo nel VAB per eseguire alcuni piccoli lavori di riparazione e manutenzione, insieme a una serie di test per garantire che il razzo sia pronto per il volo.

La missione Artemis I

Artemis I è la prima missione del programma Artemis della NASA, che mira a stabilire una presenza umana permanente e sostenibile sulla e intorno alla Luna alla fine degli anni ’20.

Artemis I sarà il 1° volo per SLS e il 2° per Orion. Porterà la capsula senza equipaggio in orbita lunare e ritorno. Se tutto andrà bene, Artemis II porterà gli astronauti intorno alla Luna nel 2024 circa, e Artemis III rappresenterà lo storico allunaggio al polo sud lunare, uno o due anni dopo.