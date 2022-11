L’ex Segretario del Tesoro USA stronca il price cap al petrolio russo: “ridicolo”

MeteoWeb

L’ex Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steve Mnuchin ha descritto il piano del G7 per un price cap sul petrolio russo come “ridicolo“. Parlando con Hadley Gamble della CNBC durante un panel al Summit sul Medio Oriente e l’Africa del Milken Institute, Mnuchin ha affermato che l’idea “non solo non è fattibile, ma penso che sia l’idea più ridicola che abbia mai sentito”.

Ha aggiunto che le sanzioni alla Russia e ai funzionari russi – che gli Stati Uniti e altre nazioni hanno continuato a lanciare dall’invasione non provocata della Russia in Ucraina – avrebbero potuto avere un impatto prima dell’inizio della guerra piuttosto che dopo. “Allora le sanzioni avrebbero avuto un grande impatto. Penso che il problema ora sia che ci sono opzioni limitate… ci sono parti del mondo che ora stanno acquistando petrolio russo al di fuori delle sanzioni statunitensi. Ma un price cap… il mercato fisserà il prezzo. Quindi, se imponi sanzioni a prezzi più alti, in un certo senso stai solo peggiorando la situazione, secondo me”, ha detto.

Il price cap al petrolio russo

Secondo quanto riferito, le nazioni del Gruppo dei Sette – Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito – insieme all’Australia, hanno concordato di determinare un price cap fisso per il petrolio russo dal 5 dicembre, ma il livello non è stato annunciato. Il piano, in discussione da diversi mesi, prevede il divieto di fornire alcuni servizi, come rotte marittime, assicurazioni e finanziamenti, agli acquirenti di petrolio russo, a meno che non sia venduto ad un prezzo pari o al di sotto del cap. Ciò ha lo scopo di limitare la capacità del Cremlino di finanziare la guerra in Ucraina, proteggendo al contempo i consumatori e le famiglie dai prezzi dell’energia alle stelle.

All’inizio di dicembre sono previste anche nuove sanzioni che porranno fine a tutte le forniture di greggio russo all’UE via mare, prima del divieto di tutti i prodotti raffinati russi nel 2023.

Mentre l’Europa cerca di liberarsi dal petrolio e dal gas russi, Mosca ha aumentato la sua vendita di petrolio a Paesi come Cina e India. Gli analisti energetici affermano che sarà fondamentale ottenere la cooperazione di quei Paesi affinché qualsiasi price cap sia efficace, ma non è chiaro come reagiranno a qualsiasi annuncio finale.

Mnuchin: “non scoraggiare gli investimenti nell’economia del carbonio”

Mnuchin ha anche affermato di considerare la sicurezza energetica e la sicurezza nazionale come la stessa cosa e che una delle cose per cui voleva finanziamenti durante la pandemia di coronavirus, quando i prezzi del petrolio sono crollati, era riempire la riserva strategica degli Stati Uniti. Ha detto che l’amministrazione Biden ha “un’estrema attenzione alla questione del riscaldamento globale” e che, anche se “non sta minimizzando” la questione, ritiene che sia importante non “scoraggiare gli investimenti nell’economia del carbonio”.