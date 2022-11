Virus, clima e imprese spaziali al centro di ‘Mondofuturo’

MeteoWeb

Cosa sono i virus e come nascono i farmaci antivirali che ci proteggono da quelli patogeni? La possibilità di editare il genoma umano apre la strada alla possibilità di riscrivere l’umanità? La fusione dei ghiacciai intrappolerà le nostre città sott’acqua? È possibile deviare la rotta di un asteroide per evitare di fare la fine dei dinosauri? Queste sono alcune domande a cui scienziati e scienziate proveranno a rispondere, in un format tra doc & talk, durante il ciclo di incontri Mondofuturo in programma dal 3 al 6 novembre nell’ambito del Trieste Science+Fiction Festival.

A intervenire saranno esperti di Ospedale Burlo Garofolo, Icgeb, Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste, Istituto di Scienze Polari-Cnr, Ogs, Università di Trieste. Tra gli ospiti anche l’astronauta Franco Malerba, il primo italiano in missione nello spazio, che nel trentennale del suo volo, torna in libreria con Il cibo nello spazio (Dedalo, 2022). Malerba racconterà la vita in orbita e le prospettive dei futuri viaggi spaziali, parlando di cibo e risorse necessarie per missioni di lunga durata.

Tra gli appuntamenti di giovedì Lorenzo Davia e Roberto Furlani ripercorrono la lunga storia delle relazioni tra fantascienza e videogame; sarà poi presentata l’antologia Fanta-Scienza 2 (Delos Digital) di Marco Passarello. Gli incontri di venerdì saranno dedicati alle nuove frontiere della ricerca in campo biomedico con Alessandro Marcello, che dirige il Laboratorio di virologia molecolare all’Icgeb, e la genetista Giorgia Girotto, ricercatrice del Burlo Garofolo.

Sabato il focus si sposterà sui temi ambientali: si parlerà di salute dei ghiacciai con il ricercatore dell’Istituto di Scienze polari, Renato R. Colucci, e della rompighiaccio Laura Bassi con la glaciologa dell’Ogs, Florence Colleoni. Domenica ospiti, per parlare di spazio, Fabrizio Fiore, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Trieste, e Franco Malerba. Gli incontri sono in programma alle ore 11 al DoubleTree by Hilton. Prevista anche la proiezione di documentari al Teatro Miela nei pomeriggi, tra cui “Carbon – The Unauthorised Biography” di Daniella Ortega e Niobe Thompson e “Into the Ice” del regista Lars Ostenfeld.