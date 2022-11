MeteoWeb

Nell’isola eoliana di Vulcano verrà incentivata l’attività di monitoraggio per la qualità dell’aria e l’intensità delle emissioni dei gas vulcanici, a tutela della popolazione e per fronteggiare situazioni anomale. Arpa installerà delle stazioni multigas fisse nell’abitato del porto.

La misura viene attuata in considerazione delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO2 e H2S, tutt’ora in corso.