Fiumi di fango dal Monte Epomeo: 3 frane hanno travolto Ischia | FOTO

La Protezione Civile ha reso noto che sono state 3 le frane che hanno interessato il versante Nord/Est del Monte Epomeo a Ischia, una in zona Monte Nuovo lato Beccaccia ed una in zona Crateca non hanno interessato cose e/o persone, l’altra, di notevoli dimensioni, nel Comune di Casamicciola, ha avuto il punto sommitale di distacco a circa 600 metri sul livello del mare.

La massa, nelle prime centinaia di metri, ha avuto una caduta quasi verticale per cui una volta arrivata nel piccolo borgo di case di zona S. Barbara ha letteralmente spazzato via diverse abitazioni. Subito dopo la colata si è incanalata nei vari alvei che portano verso il mare.

